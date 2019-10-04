Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Реал»-«Гранада»: эксперты не сомневаются в успехе команды Зидана

Реал — Гранада
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
2′
6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
34′
Каземиро
43′
Эден Азар
45′+1′
51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
54′
54′
Херман Санчес Бараона
56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
61′
64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
68′
69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
70′
73′
Янхель Эррера
74′
Домингуш Дуарте
77′
Домингуш Дуарте
82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
83′
Хамес Родригес
90′+2′
Хамес Родригес
90′+3′
Эксперты (24%) полагают, что хозяева поля не испытают проблем в матче со своим ближайшим преследователем и возьмут три очка в предстоящем поединке.
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