Эксперты (24%) полагают, что хозяева поля не испытают проблем в матче со своим ближайшим преследователем и возьмут три очка в предстоящем поединке.

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Фигурное катание Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.

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