Футбол
ODDS.ru«Реал»-«Гранада»: эксперты не сомневаются в успехе команды Зидана
Карим Бензема
|2′
|6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
|34′
Каземиро
|43′
Эден Азар
|45′+1′
|51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
|54′
|54′
Херман Санчес Бараона
|56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
|61′
|64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
|68′
|69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
|70′
|73′
Янхель Эррера
|74′
Домингуш Дуарте
|77′
Домингуш Дуарте
|82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
|83′
Хамес Родригес
|90′+2′
Хамес Родригес
|90′+3′
|62%
|Владение мячом
|38%
|86%
|Процент точных передач
|78%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
2
Карвахаль
15
Вальверде
14
Каземиро
10
Модрич
16
Родригес
9
Бензема
22
Иско
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Херман Санчес
15
Нева
7
Вадильо
4
Гоналон
21
Эррера
10
Пуэртас
24
Фернандес
23
Мачис
Гранада
Расстановка 4‑3‑3
Эксперты (24%) полагают, что хозяева поля не испытают проблем в матче со своим ближайшим преследователем и возьмут три очка в предстоящем поединке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Вести.Ru вчера в 16:38
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Коммерсантъ 03 октября в 23:45
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.
РИА Новости 10:51
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Политика
Медведев: Россия поможет Кубе с зерном и энергоресурсами
Комментируя санкции США, касающиеся ограничения энергопоставок на Кубу, Медведев заявил, что Россия найдет способы помочь острову свободы получать энергоресурсы.
МИР 24 10:02
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Хоккей
«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»
«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:10
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Политика
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Командование ДНР обвинило Киев в саботировании процесса разведения сил
Уточняется, что своими действиями штаб «ООС» саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения.
ИА Новороссия 08:30
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
Газета.Ru 12:40
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.
Туапсинские вести 02 октября в 15:38
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34