Эксперты (24%) полагают, что хозяева поля не испытают проблем в матче со своим ближайшим преследователем и возьмут три очка в предстоящем поединке.

«Реал»-«Гранада»: эксперты не сомневаются в успехе команды Зидана

Все про Спорт ру

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Политика В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Космос NASA опубликовало звучание Марса Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».

Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Политика Медведев: Россия поможет Кубе с зерном и энергоресурсами Комментируя санкции США, касающиеся ограничения энергопоставок на Кубу, Медведев заявил, что Россия найдет способы помочь острову свободы получать энергоресурсы.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Шоу-бизнес Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос» Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.

Политика Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.

Армия и оружие Командование ДНР обвинило Киев в саботировании процесса разведения сил Уточняется, что своими действиями штаб «ООС» саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения.

Политика Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.

Общество В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.