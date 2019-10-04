Эксперты (24%) полагают, что хозяева поля не испытают проблем в матче со своим ближайшим преследователем и возьмут три очка в предстоящем поединке.

«Реал»-«Гранада»: эксперты не сомневаются в успехе команды Зидана

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Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

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Политика Волкер больше девяти часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер около десяти часов давал показания Конгрессу США.

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Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Политика КНДР прекратила переговоры с США Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.

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