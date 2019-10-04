Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
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Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, должен уметь справляться с давлением»

Матч ТВ11:48

У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

Sport24.ru09:00

«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

Чемпионат06:39

«Реал»: «У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит»

Sports.ru07:33

«Реал» сделал заявление по поводу болезни Куртуа

Sportbox.RU07:04

«Реал»: У Куртуа нет панических атак

Советский спорт06:43

Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, нужно держать удар»

Спорт-Экспресс10:52
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Российская газета 10:22
Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 01 октября в 10:55
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
Экономика

Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Футбол

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

Евро-футбол.ру 04:37
Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика

Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия 09:45
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело фирмы сына Байдена

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой являлся сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено.
Газета.Ru 09:21
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Политика

Иран подтвердил скорое освобождение российской журналистки Юзик

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил, что российская журналистка Юлия Юзик будет скоро освобождена.
Известия 11:40
Общество

Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья

Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Газета.Ru 04:20
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Футбол

Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Футбол

Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше

Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат 12:00
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика

Путин отметит 67-й день рождения на природе

REGNUM 07:20
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Армия и оружие

Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами

Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
Газета.Ru 01:19
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