Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, должен уметь справляться с давлением»

Матч ТВвчера в 11:48

«Реал»: У Куртуа нет панических атак

Советский спортвчера в 06:43

Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, нужно держать удар»

Спорт-Экспрессвчера в 10:52

«Реал»: «У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит»

Sports.ruвчера в 07:33

«Реал» сделал заявление по поводу болезни Куртуа

Sportbox.RUвчера в 07:04

У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

Sport24.ruвчера в 09:00

«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

Чемпионатвчера в 06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье жестоко убита 17-летняя студентка

Российская газета 04:11
Общество

Число домашних телефонов в России сократилось за десять лет в 1,5 раза

В период с 2008 по 2018 год число домашних телефонов у городских жителей России сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек.
RT на русском 02:00
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
РИА Новости 04:11
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Футбол

Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре

36-летнему полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери не потребовалось времени на адаптацию в новом для него чемпионате Италии.
Sport24.ru 04:09
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс 03 октября в 02:53
Кино

В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»

В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
МИР 24 вчера в 11:01
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Происшествия

В Волгограде скончался ребенок-пассажир рейса Грозный – Москва

Малолетний пассажир самолета, экстренно севшего в Волгограде, скончался в местной больнице.
Политическая Экспертиза вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Единоборства

Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 03 октября в 06:03
Происшествия

Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе.
Газета.Ru 03:09
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Хоккей

ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023

Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение части матчей молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Матч ТВ 01:41
Политика

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

Ведомости вчера в 07:38
Политика

В Житомире началась встреча Лукашенко и Зеленского

ИА Новороссия вчера в 04:37
Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Волейбол

Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Шоу-бизнес

Евгений Петросян ворвался в квартиру к Елене Степаненко

Экспресс газета 02:50
Общество

Певшей в метро бездомной россиянке предложили записать альбом в США

Общественная служба новостей 03 октября в 04:23
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания 02 октября в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное