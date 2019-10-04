Лига чемпионов
ProstoProSport«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
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Армия и оружие
Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами
Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
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Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
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Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
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Экспресс газета 06:03
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
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В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
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Родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка в Брянской области
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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Футбол
АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера сентября
Английская Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера месяца по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.
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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
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Авто
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Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
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Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун стала мамой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун стала мамой. Ребенок появился на свет 3 октября.
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