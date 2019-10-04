Лига чемпионов
Vprognoze.ru«Реал» выступил с заявлением о состоянии здоровья Куртуа
Мадридский «Реал» выступил с заявление о состоянии здоровья голкипера Тибо Куртуа. Напомним, футболист был заменен в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2). Позже в СМИ появилась информация, что Куртуа испытывает панические атаки.
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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Авто
Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
SpeedMe вчера в 03:16
Политика
«У нас есть и план А, и план B», — глава МИД Украины о Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у правительства страны есть планы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Rusvesna.su 03:00
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания вчера в 09:36
Транспорт
В тематическом поезде появились схемы метро с линиями МЦД
Москва 24 вчера в 07:26
Политика
Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста жителей страны против «формулы Штайнмайера».
Росбалт 03 октября в 14:55
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.
РБК 03:00
Гаджеты
Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.
Актуальные Новости вчера в 05:58
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:01
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 07:38
Политика
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
Комсомольская правда 01:53
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма вчера в 06:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Известия вчера в 22:10
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Фигурное катание
Евгения Медведева победила на предсезонном турнире в Китае
Вести.Ru вчера в 09:34
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 03 октября в 02:22
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
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Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
ТК Звезда 03 октября в 20:24
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51