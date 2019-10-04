Лига чемпионов

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Реал» выступил с заявлением о состоянии здоровья Куртуа

Мадридский «Реал» выступил с заявление о состоянии здоровья голкипера Тибо Куртуа. Напомним, футболист был заменен в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2). Позже в СМИ появилась информация, что Куртуа испытывает панические атаки.
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