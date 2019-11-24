Прогноз на игру Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: 2:2 (результативная ничья) 26 ноября стартует очередной тур группового этапа Лиги Чемпионов. В первый же день между собой сыграют два лидера своей группы: испанский Реал Мадрид и французский ПСЖ.

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Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

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