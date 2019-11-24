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КП - СамараКП - СамараРеал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: прогноз на матч группового этапа Лиги Чемпионов

Прогноз на игру Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: 2:2 (результативная ничья) 26 ноября стартует очередной тур группового этапа Лиги Чемпионов. В первый же день между собой сыграют два лидера своей группы: испанский Реал Мадрид и французский ПСЖ.
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«Реал Мадрид» — «ПСЖ», 26 ноября, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

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