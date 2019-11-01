Реал Мадрид

Бетис играет в гостях против Реал Мадрида. Гости очень плохо проводят данный сезон,команда пропускает много голов и часто роигрыает матчи даже если и играет у себя дома, а в гостевых зачасуиб проигрывает просто разгромно.

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Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах «Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

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