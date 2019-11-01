Реал Мадрид

Футбол

Ставка TVСтавка TVРеал Мадрид - Реал Бетис: прогноз Николая Константиновича 2 ноября 2019

Реал — Бетис
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
11′
Марк Бартра
Каземиро
39′
64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
65′
74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
80′
Карим Бензема
Лука Йович
83′
85′
Андрес Гуардадо
90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
Бетис играет в гостях против Реал Мадрида. Гости очень плохо проводят данный сезон,команда пропускает много голов и часто роигрыает матчи даже если и играет у себя дома, а в гостевых зачасуиб проигрывает просто разгромно.
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