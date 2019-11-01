Футбол
Ставка TVРеал Мадрид - Реал Бетис: прогноз Three Seven 2 ноября 2019
|11′
Марк Бартра
Каземиро
|39′
|64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
|65′
|74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
|74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
|80′
Карим Бензема
Лука Йович
|83′
|85′
Андрес Гуардадо
|90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
|90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|77%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|5
|11
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
18
Йович
7
Азар
1
Роблес
23
Манди
4
Феддаль
12
Решел
22
Апаресидо
18
Гуардадо
5
Бартра
19
Барраган
37
Гутьеррес
9
Иглесиас
10
Каналес
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
Сегодня в испанской примере "Реал Мадрид" примет "Бетис". Для меня победа сливочных в этом матче достаточно очевидна.
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«Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 03:00
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» - «Бетис», 12-й тур испанской Примеры
ODDS.ru01 ноября в 19:49
Реал М - Бетис ~ прогноз на матч 12-го тура испанской Примеры: хозяева продолжат домашнюю серию из побед?
Sport-place01 ноября в 12:19
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
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