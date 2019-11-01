Сегодня в испанской примере "Реал Мадрид" примет "Бетис". Для меня победа сливочных в этом матче достаточно очевидна.

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Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России Для России является острой проблема подготовки квалифицированных кадров, к концу 2030 года их дефицит может составить около 3 млн человек.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Религия Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).

Шоу-бизнес Пугачева пообещала выступить на 80-летие В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет – к юбилею приурочили концерт в Кремлевском дворце.

Футбол Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.

Происшествия Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.

Общество Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.