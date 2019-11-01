Футбол

Ставка TVСтавка TVРеал Мадрид - Реал Бетис: прогноз Three Seven 2 ноября 2019

Реал — Бетис
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
11′
Марк Бартра
Каземиро
39′
64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
65′
74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
80′
Карим Бензема
Лука Йович
83′
85′
Андрес Гуардадо
90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
Сегодня в испанской примере "Реал Мадрид" примет "Бетис". Для меня победа сливочных в этом матче достаточно очевидна.
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