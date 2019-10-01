Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) мяча за 1.78.

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