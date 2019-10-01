Лига чемпионов
Чемпионат«Реал Мадрид» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) мяча за 1.78.
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Bookmaker-ratings.ru01 октября в 10:05
«Реал» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года
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