В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.

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