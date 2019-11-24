Лига чемпионов

Букмекеры.рфБукмекеры.рф«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
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