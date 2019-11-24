В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.

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Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Футбол Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Общество Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.

Политика Визит Путина в Турцию запланирован на январь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в январе 2020 года может состояться визит Владимира Путина в Турцию.

Происшествия Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину» Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.

Политика Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Игры Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.

Общество Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

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Общество ВС оставил сроки давности по налоговым преступлениям В первом варианте постановления, который рассматривался в июне этого года, ВС предложил изменить принцип определения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации).

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.