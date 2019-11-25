Лига чемпионов

Букмекеры.рфБукмекеры.рф«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Чемпионат12:15

«Реал Мадрид» – ПСЖ: прогноз на футбол от Андрея Садового

Legalbet08:22

«Реал» Мадрид – ПСЖ. Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 09:05

«Реал» — «ПСЖ»: трансляция матча начнется в 23.00 (видео)

Спорт-Экспресс13:55

«Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:00

Реал М - ПСЖ ~ прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов: как завершится битва гигантов?

Sport-placeвчера в 03:48

Битва дня на «Сантьяго Бернабеу» в видеообзоре матча «Реал» - «ПСЖ»

Sport.ru18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ 15:54
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru 17:49
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Политика

Временные власти Боливии назначили посла в США

Посол Боливии в США назначен переходными властями республики спустя 11 лет перерыва.
REGNUM 18:47
Общество

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
ТАСС 13:16
Футбол

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
РИА Новости 17:43
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии

Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Вечерняя Москва 16:04
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Единоборства

Определена дата боя Нурмагомедов — Фергюсон

Нурмагомедов и Фергюсон подерутся на соревнованиях в Бруклине, поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.
Газета Кемерова 01:22
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 12:00
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
RT на русском 08:18
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Футбол

Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ

Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Lenta.ru 17:27
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Политика

Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
РБК 17:40
Армия и оружие

Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
News.ru вчера в 17:08
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика

Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
РБК 17:35
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
ТАСС Спорт 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное