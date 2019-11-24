В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.

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Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

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Политика МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

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Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.

Происшествия Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.