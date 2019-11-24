Лига чемпионов

Букмекеры.рфБукмекеры.рф«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал Мадрид» – «ПСЖ»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Чемпионат10:00

Прогноз Генича на матч «Реал» - «ПСЖ»

Sport.ru06:14

«Реал» Мадрид — ПСЖ: возьмут ли реванш «сливочные»?

Все про Спорт ру24 ноября в 06:02

«Реал Мадрид» – ПСЖ: прогноз на футбол от Андрея Садового

Legalbet08:22

БК «Марафонбет» стала партнером ФК «Реал Мадрид»

BettingBusiness.ruвчера в 00:59

«Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:00

Букмекеры: «Реал Мадрид» победит «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов

Bookmaker-ratings.ru06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Ferra 08:48
Культура

«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

Афиша Daily вчера в 07:28
Политика

Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

Двое мужчин принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве.
Известия 11:13
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
РИА Новости 24 ноября в 03:02
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Космос

Sotheby’s устраивает космический онлайн-аукцион

В этом году Sotheby’s проводит уже второй онлайн-аукцион, посвященный выходу человечества в космическое пространство и приуроченный к 50-летию высадки на поверхность Луны, сообщает Artnet.
РБК вчера в 05:24
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 10:35
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
ЖКХ

На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ

На домах в областном центре появились списки должников за услуги ЖКХ.
КП - Благовещенск 21:44
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Кино

Сериал с Серебряковым и Шукшиной получил «Эмми»

Газета.Ru 04:01
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Somanyhorses 03:22
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс 16:51
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Футбол

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
РИА Новости 17:43
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Футбол

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра.
Спорт-Экспресс 18:17
Происшествия

Красноярку, которая похвасталась в сетях тонировкой, оштрафовали

Красноярку, которая похвасталась тонировкой на своём автомобиле "КИА", оштрафовали.
Городские новости. Красноярск 06:40
Спорт

Фетисов назвал Россию самой позорной страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с возможным отстранением сборной России от международных соревнований на 4 года.
Новый Век 07:00
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ вчера в 12:53
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru 14:00
Футбол

«Зенит» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Лиона»

Согласно регламенту Лиги чемпионов, в 1/8 финала пройдут две лучшие команды в группе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым

Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
Что происходит 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное