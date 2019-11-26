В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской команды, одна - у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.

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Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика «Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика Папа Римский помолился за Путина Папа Римский Франциск помолился за президента РФ Владимира Путина и российский народ.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

Энергетика Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2» Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.

Экономика Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Политика Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.