Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Реал Сосьедад» вернет фанатам часть стоимости абонементов

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"Реал Сосьедад" вернет болельщикам часть стоимости абонементов за счет снижения зарплат футболистов, сообщает официальный сайт испанской команды. На сайте указано, что руководство договорилось с футболистами о снижении зарплаты на время пандемии коронавируса.
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«Реал Сосьедад» вернет фанатам часть стоимости абонементов

Газета.Ru21:12

«Реал Сосьедад» вернет фанатам часть стоимости абонементов за счет снижения зарплат игрокам

Sport24.ru20:26

«Реал Сосьедад» принял решение снизить зарплату игрокам, чтобы вернуть болельщикам часть стоимости абонементов

Спорт-Экспресс16:23

«Реал Сосьедад» понизит зарплату футболистам, чтобы компенсировать затраты владельцам абонементов

RT на русском17:31

«Реал Сосьедад» снизит зарплаты и вернет часть стоимости абонементов

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