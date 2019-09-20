Футбол

ProstoProSportProstoProSportСевилья — Реал 0:1

Севилья — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
20′
Даниэль Карвахаль
Эвер Банега
26′
Франко Васкес
Оливер Торрес
52′
Жоан Жордан
53′
62′
Серхио Рамос
64′
Карим Бензема
Жоан Жордан
Хавьер Эрнандес
69′
76′
Хамес Родригес
Федерико Вальверде
Даниэл Каррису
Нолито
81′
90′
Эден Азар
Лукас Васкес Иглесиас
Люк де Йонг
90′+1′
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема. Мадридцы набрали 11 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям.
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