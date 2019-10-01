Мадридский «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Брюгге». Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:2. В первом тайме дубль в ворота «Реала» оформил форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис.

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«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2

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