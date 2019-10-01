Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрийверс
Мадридский «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Брюгге». Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:2. В первом тайме дубль в ворота «Реала» оформил форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис.
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