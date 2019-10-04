Полузащитник «Реала» Эден Азар забил первый гол за мадридский клуб. Бельгиец отличился в матче 8-го тура ла лиги против «Гранады». Азар перешел в «Реал» из «Челси», старт сезона он пропустил из-за травмы.

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