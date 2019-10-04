Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРеал — Гранада 4:2

Реал — Гранада
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
2′
6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
34′
Каземиро
43′
Эден Азар
45′+1′
51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
54′
54′
Херман Санчес Бараона
56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
61′
64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
68′
69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
70′
73′
Янхель Эррера
74′
Домингуш Дуарте
77′
Домингуш Дуарте
82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
83′
Хамес Родригес
90′+2′
Хамес Родригес
90′+3′
Полузащитник «Реала» Эден Азар забил первый гол за мадридский клуб. Бельгиец отличился в матче 8-го тура ла лиги против «Гранады». Азар перешел в «Реал» из «Челси», старт сезона он пропустил из-за травмы.
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