Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 17:00

Реал — Гранада
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
2′
6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
34′
Каземиро
43′
Эден Азар
45′+1′
51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
54′
54′
Херман Санчес Бараона
56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
61′
64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
68′
69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
70′
73′
Янхель Эррера
74′
Домингуш Дуарте
77′
Домингуш Дуарте
82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
83′
Хамес Родригес
90′+2′
Хамес Родригес
90′+3′
Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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