Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Все про Спорт ру

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Политика ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Авто В Китае представили новый лимузин для главы страны Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.

Политика Новое устройство Украины решили распространить на Крым и Донбасс Александр Корниенко, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, сообщил, что в рамках децентрализации планируется ввести новое административно-территориальное устройство страны.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице Мосгорсуд оставил без изменений вердикт нижестоящей инстанции, теперь приговор вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.

Футбол Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье» Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.

Экология Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".