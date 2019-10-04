Футбол
Чемпионат«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 17:00
Карим Бензема
|2′
|6′
Ангел Монторо
Максим Гоналон
Тони Кроос
Лука Модрич
|34′
Каземиро
|43′
Эден Азар
|45′+1′
|51′
Рамон Азиз
Альваро Вадильо
Даниэль Карвахаль
|54′
|54′
Херман Санчес Бараона
|56′
Роберто Сольдадо
Лука Модрич
|61′
|64′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
Альфонс Ареоля
|68′
|69′
Дарвин Мачис
Эден Азар
Иско
|70′
|73′
Янхель Эррера
|74′
Домингуш Дуарте
|77′
Домингуш Дуарте
|82′
Антонио Пуэртас
Гарет Бэйл
Хамес Родригес
|83′
Хамес Родригес
|90′+2′
Хамес Родригес
|90′+3′
|62%
|Владение мячом
|38%
|86%
|Процент точных передач
|78%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
2
Карвахаль
15
Вальверде
14
Каземиро
10
Модрич
16
Родригес
9
Бензема
22
Иско
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Херман Санчес
15
Нева
7
Вадильо
4
Гоналон
21
Эррера
10
Пуэртас
24
Фернандес
23
Мачис
Гранада
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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