Футбол

Sports.ruSports.ruРеал — Леванте 3:2

Реал — Леванте
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
25′
Каземиро
29′
Карим Бензема
31′
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Каземиро
40′
49′
Борха Майораль
56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
61′
68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
75′
Гонсало Мелеро
80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
83′
90′
Карлос Клерк
В матче 4-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Леванте» – 3:2. На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Реал» – «Леванте».
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