Футбол

Вести.RuВести.RuРеал — Леванте 3:2

Реал — Леванте
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
25′
Каземиро
29′
Карим Бензема
31′
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Каземиро
40′
49′
Борха Майораль
56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
61′
68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
75′
Гонсало Мелеро
80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
83′
90′
Карлос Клерк
Хозяева поля добились победы над гостями со счетом 3:2 и переместились на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Дубль в этой встрече оформил французский нападающий "сливочных" Карим Бензема. Также за "королевский клуб" отличился Каземиро.
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