Футбол
Sports.ruРеал — Леванте 3:2
Карим Бензема
|25′
Каземиро
|29′
Карим Бензема
|31′
Лукас Васкес Иглесиас
|40′
Каземиро
|40′
|49′
Борха Майораль
|56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
|60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
|61′
|68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
|68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
|75′
Гонсало Мелеро
|80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
|83′
|90′
Карлос Клерк
|65%
|Владение мячом
|35%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|4
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
3
Милитао
12
Марсело
16
Родригес
7
Азар
8
Кроос
17
Васкес
18
Йович
25
Жуниор
13
Фернандес
20
Мирамон
14
Везу
22
Мелеро
15
Постиго
19
Клерк
9
Марти
24
Кампанья
10
Барди
21
Майораль
11
Моралес
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
«Реал» в матче 4-го тура Ла Лиги принимает «Леванте» (3:1, второй тайм). На 60-й минуте полузащитник «Реала» Эден Азар заменил Каземиро. Это первый матч бельгийца за «Реал» в Ла Лиге, предыдущие туры он пропустил из-за травмы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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