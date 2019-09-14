Футбол

Sports.ruSports.ruРеал — Леванте 3:2

Реал — Леванте
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
25′
Каземиро
29′
Карим Бензема
31′
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Каземиро
40′
49′
Борха Майораль
56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
61′
68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
75′
Гонсало Мелеро
80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
83′
90′
Карлос Клерк
«Реал» в матче 4-го тура Ла Лиги принимает «Леванте» (3:1, второй тайм). На 60-й минуте полузащитник «Реала» Эден Азар заменил Каземиро. Это первый матч бельгийца за «Реал» в Ла Лиге, предыдущие туры он пропустил из-за травмы.
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