Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей

«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей. Испанский защитник не принимал участия во встречах с «ПСЖ», «Аяксом», дважды с ЦСКА и «Ювентусом», и во всех мадридская команда терпела поражение.
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«Реал» обнулился, «Шахтер» повторился. Итоги матчей Лиги чемпионов

Советский спорт06:06

Капитан – наше всё: «Реал» проиграл пять последних матчей Лиги чемпионов без Рамоса

Евро-футбол.рувчера в 17:40

«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей

Чемпионат03:05

«Реал» ни разу не попал в створ ворот в матче ЛЧ впервые с сезона-2003/04

Sport24.ru01:36

«ПСЖ» смял «Реал» без Неймара, Мбаппе и Кавани. «Мадрид» ни разу не пробил в створ впервые за 10 лет

Sports.ruвчера в 21:45

Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

Спорт-Экспрессвчера в 18:37

«Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот за матч впервые за 10 лет

Матч ТВ04:37
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину

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В Сети появились фотографии Меган Маркл и принца Гарри, которые взяли своего четырехмесячного сына в паб.
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Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.
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«Локомотив» победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

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РИА Новости вчера в 16:51
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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