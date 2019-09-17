Футбол

MetaratingsMetaratings«Реал» договорился о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» договорился с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание El Chiringuito. По информации источника, «Реал» уже готов внести первую часть платежа, которая составляет €35 млн.
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В Испании сообщили, что «Реал» договорился о будущем трансфере Мбаппе

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Первый взнос «Реала» за Мбаппе составить 35 млн евро, общая сумма трансфера - 225 млн евро

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«Реал» согласовал с «ПСЖ» трансфер Мбаппе

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Источник: «ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер Мбаппе за рекордную сумму

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Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Официальный представитель ВМС США сообщил изданию Popular Mechanics о подлинности видео, на которых засняты некие воздушные объекты.
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Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
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В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян

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Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

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Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве

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Россия и Китай договорились о создании центра данных о Луне

По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств Россия и Китй подписали соглашение, предусматривающее создание объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
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Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

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В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио

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Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский

Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге.
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Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
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Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
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США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
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