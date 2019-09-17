Футбол
Metaratings«Реал» договорился о трансфере Мбаппе
Мадридский «Реал» договорился с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание El Chiringuito. По информации источника, «Реал» уже готов внести первую часть платежа, которая составляет €35 млн.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру 17:43
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 08:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 04:55
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию».
Чемпионат 16:54
Футбол
Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму
Комсомольская правда 04:54
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США сообщил изданию Popular Mechanics о подлинности видео, на которых засняты некие воздушные объекты.
ИнфоСМИ 12:15
Футбол
Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
RT на русском 16:54
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Политика
Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ 09:35
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс 00:17
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Армия и оружие
Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом по базам США
iReactor 15 сентября в 18:42
Политика
Россия и Китай договорились о создании центра данных о Луне
По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств Россия и Китй подписали соглашение, предусматривающее создание объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
Московский Комсомолец 16:27
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК 17:07
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru 12:16
Культура
Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский
Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 09:32
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 12:08
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45