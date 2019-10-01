Лига чемпионов
Российская газета«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Политика
В Бурятии уволился росгвардеец, призывавший коллег «не выполнять преступных приказов»
В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать участников мирных акций протеста.
БИЗНЕС Online 00:59
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Гаджеты
Разработчики Android-смартфонов ввели кнопку отказа от всех подписок
Без особой огласки новшество ввела компания Google, сообщает издательство iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 07:17
Экономика
Glencore удаляется от нефти
QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Происшествия
ФНС назвала «провокацией» сообщение об утечке данных 20 млн россиян
Как утверждала Comparitech, попавшая в интернет база содержала имена, адреса, телефоны, ИНН и сумму уплаченных налогов 20 млн россиян.
Forbes вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
Телепрограмма вчера в 23:18
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
Мужчина и двое детей упали с девятого этажа многоэтажного дома в Саратове.
REGNUM вчера в 11:04
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 30 сентября в 09:13
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Армия и оружие
Каратели ВСУ подвергли обстрелам н.п. Ленинское и н.п. Сигнальное
Сегодня, 1 октября, несмотря на режим бессрочного перемирия, боевики ВСУ в очередной раз подвергли обстрелам территории ДНР.
Новостной фронт вчера в 13:54
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 30 сентября в 03:38
Музыка
Чонгук и Ви поддержали Джей-Хоупа
Новый трек участника BTS Джей-Хоупа (J-Hope) «Chicken Noodle Soup», написанный совместно с американской поп-исполнительницей Бекки Джи (Becky G) покоряет мир.
Popcake 29 сентября в 12:26
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика
В Калмыкии взбунтовались против нового главы Элисты
Каспий.Инфо 30 сентября в 04:23