Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

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«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов

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