Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 1 октября
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.
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