Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа

«Реал» и «Барселона» уже прорабатывают варианты на случай замены для Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде, ведь тренеры не лучшим образом начали выступления в новом сезоне. Как сообщает AS, приоритетным вариантом для испанских грандов является Юрген Клопп.
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