Футбол
Евро-футбол.ру«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
«Реал» и «Барселона» уже прорабатывают варианты на случай замены для Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде, ведь тренеры не лучшим образом начали выступления в новом сезоне. Как сообщает AS, приоритетным вариантом для испанских грандов является Юрген Клопп.
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Клопп стал для «Реала» и «Барселоны» приоритетным кандидатом на пост наставника
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
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В Якутии приостановили поиски пропавшего вертолета
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Культура
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Известия вчера в 17:26
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Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
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Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
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Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
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Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
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В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
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«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
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Российская газета вчера в 14:00