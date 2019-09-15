Футбол
Евро-футбол.ру«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
«Реал» и «Барселона» уже прорабатывают варианты на случай замены для Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде, ведь тренеры не лучшим образом начали выступления в новом сезоне. Как сообщает AS, приоритетным вариантом для испанских грандов является Юрген Клопп.
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Футбол
Головин назвал отличие между чемпионатами России и Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 17:47
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА Новости вчера в 04:33
Происшествия
Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
Уточняется, что украинка приехала из Закарпатской области и предположительно жила в цыганской общине.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России.
Москва 24 15:48
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.
Советский спорт вчера в 11:08
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
Трамп подтвердил информацию о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Газета Metro вчера в 11:17
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.
Piter.tv вчера в 06:53
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 12:26
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Здоровье
Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу
Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.
Волгоградская правда 05:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
Суть событий 13 сентября в 06:56
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
РИА Новости вчера в 01:44
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41