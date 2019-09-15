Футбол
Евро-футбол.ру«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
«Реал» и «Барселона» уже прорабатывают варианты на случай замены для Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде, ведь тренеры не лучшим образом начали выступления в новом сезоне. Как сообщает AS, приоритетным вариантом для испанских грандов является Юрген Клопп.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь.
Аргументы недели 08:28
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Происшествия
Шумахер покинул клинику в Париже
Аргументы недели 11:04
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Экономика
В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 13 сентября в 00:18
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
ТАСС вчера в 09:46
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» победил на кинофестивале в Торонто
Фильм новозеландского режиссера Тайка Вайтити "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF).
ТАСС 14:06
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Экономика
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ.
Невские Новости 18:03
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Авто
Nissan готовит серийный электрокроссовер к выходу на рынок
Уже в 2021 году на рынок может выйти инновационный кроссовер от Nissan, построенный по мотивам концепта IMx 2017 года.
CarsWeek.ru 13 сентября в 04:10
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Космос
Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни
Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучение Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru 16:25
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости 09:20