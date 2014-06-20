Футбол
Lenta.ru«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками
Спортсмен подписал контракт с парижанами до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».
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Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Общество
Названы самые опасные города России
Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Здоровье
Пять онкоцентров оснастят врачами и оборудованием в Брянской области
Городской телеканал (Брянск) вчера в 11:33
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Политика
Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Что обсуждали в восьмом туре РПЛ
Сейв Чернова и обещание Черданцева Одним из главных событий восьмого тура РПЛ стала выездная победа "Ростова" над "Локомотивом".
RT на русском 01:57
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Общество
Познер назвал советского человека уродом
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.
Lenta.ru 04:35
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию школьников
Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.
Pravda.Ru 02:53
Игры
Запущен сервис Uplay+
Без проблем не обошлось Компания Ubisoft запустила сегодня, 3 сентября, собственный подписочный сервис Uplay+, анонсированный на выставке Е3.
Srnsk 08:10
Футбол
Бывший защитник «Спартака» перешел в воронежский «Факел»
Состав воронежского клуба «Факел» пополнил 26-летний футболист Сергей Брызгалов.
Блокнот Воронеж 07:46
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru вчера в 06:30
Происшествия
Полиция задержала главу Либертарианской партии Бойко
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали в Москве, сообщил РБК его заместитель Кирилл Самодуров.
РБК 09:12