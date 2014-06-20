Футбол
Lenta.ru«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками
Спортсмен подписал контракт с парижанами до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».
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Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика
Путин снова посетит пострадавший от наводнения иркутский Тулун
2 сентября Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область для повторного контроля за ходом восстановительных работ после паводка.
МонаВиста вчера в 08:59
Политика
Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат
На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.
URA.Ru 05:16
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Общество
Траурный митинг памяти жертв Беслана пройдет в Барнауле
Траурный митинг памяти жертв Беслана пройдет в Барнауле. В этот день 15 лет назад начался штурм школы, которую захватили террористы.
Вести.Ru 02:25
Общество
Аэропорт «Пулково» рассчитывает на статус «открытого неба»
По словам Леонида Сергеева, гендиректора компании «ВВСС», которая управляет аэропортом, статус «открытого неба» даст возможность «Пулково» привлечь к полетам в Петербург и из Петербурга новые иностранные авиакомпании, прежде всего лоукостеров.
REGNUM 05:41
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Футбол
Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита»
По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.
Нева Спорт 06:09
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Космос
Роскосмос назвал срок первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный
Вторая очередь предполагает строительство на космодроме стартового стола для ракеты «Ангара».
Телеканал 360° 05:53