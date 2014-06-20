Футбол
Lenta.ru«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками
Спортсмен подписал контракт с парижанами до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».
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Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
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Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".
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Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
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