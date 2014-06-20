Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками

Спортсмен подписал контракт с парижанами до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».
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