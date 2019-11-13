Футбол

Нева СпортНева Спорт«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала». Руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста рекордную сумму — 400 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 миллионов

Вести.Ru01:25

«Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 млн евро

Soccer.ruвчера в 11:33

«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Чемпионатвчера в 23:27

Источник: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 миллионов евро

Спорт-Экспресс01:13

Во Франции сообщили о готовности «Реала» заплатить за Мбаппе 400 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:48

«Реал» готов заплатить астрономическую сумму за Мбаппе

Sport.ru03:00

«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Газета.Ru00:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников

Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Футбол

Вилья объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру 02:23
Авто

АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

В рамках презентации новой Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией CVT представители компании «АвтоВАЗ» сообщили о том, что бренд принял решение завершить выпуск модели с автоматической коробкой передач.
32CARS.ru вчера в 01:33
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM вчера в 12:43
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Финансы

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Минфине РФ сообщало, что министерство планирует с 2020 года изменить валютную структуру ФНБ и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого к структуре резервов ЦБ РФ - 23,6%.
ТАСС 04:15
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Технологии

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Армия и оружие

Искусственный интеллект поможет российским военным

Российская армия задействует разработки в области Big Data и искусственного интеллекта для разработки боевых сценариев и вариантов реагирования на угрозу, передают "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Pravda.Ru 03:12
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика вчера в 20:05
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии выпавшего из окна с матерью мальчика

Известия 04:25
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Инфорос 03:35
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Ugpressa.ru вчера в 11:37
Общество

Стала известна цена гектара украинской земли

В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
ГЛАС.RU 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное