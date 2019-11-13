Футбол
Нева Спорт«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала». Руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста рекордную сумму — 400 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.
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Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Общество
Медведев прибыл в Барнаул на поезде
Поездка заняла около трёх с половиной часов. В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Происшествия
В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков
В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
Наука
Климатологи рассказали, как будут выглядеть муссоны в будущем
Последний межледниковый период считается примером климата, который ждет человечество в будущем.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал интернет-мемом
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Политика
Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Футбол
Спартак-2 — Армавир 1:3 (2-й тайм)
Как сообщает корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин, на матче будут присутствовать владелец «Спартака» Леонид Федун, гендиректор Томас Цорн и главный тренер Доменико Тедеско.
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Происшествия
Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда
В аэропорту «Внуково» был задержан третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгений Ерзунов.
Экономика
Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа
В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.