Футбол

Нева СпортНева Спорт«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала». Руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста рекордную сумму — 400 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.
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Источник: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 миллионов евро

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«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

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