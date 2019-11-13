Футбол
Нева Спорт«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала». Руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста рекордную сумму — 400 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru вчера в 03:58
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Энергетика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Два депутата Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Общество
Коллекторы назвали основную причину просрочек россиян по кредитам
Граждане России в большинстве случаев не платят по кредитам вовремя из-за трудного финансового положения.
Телеканал 360° 01:26
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
По словам Эйксона, дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) продолжает оставаться самой высокой в мире: в совокупности она приблизилась к историческому максимуму и достигла 6,7%, что более чем на 2,2 п.п. превышает доходность второго лидера по этому показателю — рынка акций Турции.
Forbes 01:17
Политика
Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп
Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru 11 ноября в 07:35
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Футбол
Вилья объявил о скором завершении карьеры
Soccer.ru 00:25
Политика
Правительство Молдавии ушло в отставку
Правительство Молдавии, которое возглавляет Майя Санду, ушло в отставку после парламентского голосования. Об этом сообщает Sputnik.Молдова.
Lenta.ru вчера в 05:58
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет
Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Экономика
Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей.
Газета.Ru 02:44
Общество
Томичка накопила более двух миллионов рублей долга за комуслуги
В результате долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более полутора миллионов женщина задолжала компании «Томск РТС».
Tomsk.Ru 00:27
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания
Super.ru вчера в 13:10
Футбол
Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»
После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина.
Вести.Ru вчера в 14:45