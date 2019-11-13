Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала». Руководство испанского клуба готово заплатить за футболиста рекордную сумму — 400 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.

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