В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Майорка» в родных стенах победила мадридский «Реал». Матч, проходивший на стадионе «Иберостар» в Пальме, завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в поединке на счету Жуниора Лаго.

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Политика Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Общество Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).

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Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

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Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

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Армия и оружие ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой В 2014 году ВМС Швеции провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага из-за закодированного радиосигнала, который, как оказалось, принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую.