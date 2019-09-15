Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
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«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

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Источник: «Реал» намеревается купить Мбаппе, руководство мадридцев выделит на трансферы безумную сумму

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Мбаппе — главная трансферная цель «Реала»

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Sportbox.RUвчера в 22:10
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

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С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ).
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Лидер группы The Cars скончался в США

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По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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