Футбол
Sport24.ru«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне
Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия
Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане
В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
Происшествия
Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.
Интерфакс 02:48
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Заворотнюк находится в клинике несколько дней, стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро.
REGNUM 01:43
Единоборства
Отец Фьюри раскритиковал сына после победы
Lenta.ru 00:43
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Общество
Резкое похолодание ожидает Ростовскую область
В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
Газета.Ru вчера в 23:45
Религия
Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 14 сентября в 10:22
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 06:24
Музыка
Лидер группы The Cars скончался в США
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Космос
Эксперты изучили вулканически активный спутник Юпитера Ио
Rusargument 13 сентября в 17:47
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Здоровье
Алкоголь и безразличие: Супрун объяснила, почему украинские мужчины умирают раньше женщин
По словам экс-главы министерства, в возрасте 50 лет хотя бы одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин.
Украина.ру 02:39
Кино
Победителем кинофестиваля в Торонто стал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
Афиша Daily вчера в 18:20
Происшествия
СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки
RT на русском вчера в 07:14
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48