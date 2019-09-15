Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.

«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Происшествия Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.

Происшествия Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Происшествия В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Заворотнюк находится в клинике несколько дней, стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Религия Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ).

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Армия и оружие Россия разместила С-400 в Арктике Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Здоровье Алкоголь и безразличие: Супрун объяснила, почему украинские мужчины умирают раньше женщин По словам экс-главы министерства, в возрасте 50 лет хотя бы одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.