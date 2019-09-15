Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
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«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

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Источник: «Реал» намеревается купить Мбаппе, руководство мадридцев выделит на трансферы безумную сумму

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