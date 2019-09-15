Футбол
Sport24.ru«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне
Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
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Гаджеты
AMD уточнила сроки выхода новых процессоров и видеокарт
AMD обновила даты, согласно которым будут запускаться следующие поколения центральных и графических процессоров, построенные на совершенно новой архитектуре.
Ferra 07:47
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Космос
Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна
Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.
ГЛАС.RU 13 сентября в 09:03
Происшествия
Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Вести.Ru 17:56
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 21:19
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря
Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Аргументы и Факты 21:41
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Политика
Чемезов отрицает существование «политбюро» «ближнего круга» Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
Коммерсантъ 21:40
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58
Шоу-бизнес
«Шуба на голое тело»: Альбина Джанабаева удивила откровенным снимком
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева удивляла публику откровенными сценическими образами.
7Дней.ру 18:00
Наука
Создано устройство, способное заменить солнечные батареи ночью
Команда инженеров разработала устройство, способное получать энергию по ночам.
Волга-Медиа 22:14
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.
РЕН ТВ 13 сентября в 10:20
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия 10:32
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 10:14
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU 17:33
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 12 сентября в 21:12