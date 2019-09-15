Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20. Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.

«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Гаджеты AMD уточнила сроки выхода новых процессоров и видеокарт AMD обновила даты, согласно которым будут запускаться следующие поколения центральных и графических процессоров, построенные на совершенно новой архитектуре.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Космос Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.

Происшествия Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.

Общество Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Космос Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Политика Чемезов отрицает существование «политбюро» «ближнего круга» Путина Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.

Происшествия В Новосибирской области три человека погибли в ДТП В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.

Происшествия Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.

Происшествия В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.

Политика Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100 Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.

Футбол Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".