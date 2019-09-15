«Реал» намерен продолжать усиливать свой состав. По информации AS, клуб имеет 156 миллионов евро в качестве ликвидных активов, которые можно использовать на трансферы. Кроме того, «сливочные» имеют возможность получить в кредит 285 миллионов евро под очень выгодную процентную ставку.

«Реал» может получить 441 миллион евро на трансферы

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