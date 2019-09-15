Футбол
Евро-футбол.ру«Реал» может получить 441 миллион евро на трансферы
«Реал» намерен продолжать усиливать свой состав. По информации AS, клуб имеет 156 миллионов евро в качестве ликвидных активов, которые можно использовать на трансферы. Кроме того, «сливочные» имеют возможность получить в кредит 285 миллионов евро под очень выгодную процентную ставку.
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Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
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Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru вчера в 16:55
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Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
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Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
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Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Религия
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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 14 сентября в 10:22
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати
Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru 14 сентября в 10:38
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
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Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Волейбол
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Политика
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Не остался в стороне и Владимир Мединский, российский министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества, который напомнил, что заслуга советского маршала Конева заключалась не только в освобождении Праги от нацистских захватчиков, но и в сохранении города от разрушений.
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Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак
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17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
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Лидер группы The Cars Рик Окасек умер в США
Народные новости вчера в 23:15
Политика
Президенты России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Сирии
Сегодня, 16 сентября, главы трёх стран — России, Турции и Ирана — обсудят дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:35
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Крокодил советского космонавта откусил руку жителю Швеции
Как сообщили СМИ, в аквариуме находилась пара редких кубинских крокодилов, подаренных в 1977 году советскому космонавту Владимиру Шаталову Фиделем Кастро.
Газета.Ru 00:35