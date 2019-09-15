Общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить € 441 млн. Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему остаётся нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Реал» на трансферы в этом сезоне может получить € 441 млн

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Политика В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Гаджеты 64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.

Политика Талибы променяли США на Россию после провала переговоров Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Экономика Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Политика Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие несколько недель Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.

Политика Трамп разрешил поддержать рынок нефтяными резервами США Президент США Дональд Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости.

Технологии Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.

Кино Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Гаджеты Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Здоровье Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.

Политика В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.

Наука Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры 13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.

Футбол «Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.

Музыка Маккартни и Старр запишут кавер на одну из последних песен Леннона Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр готовят совместный кавер на песню Джона Леннона Grow Old with Me, которую он написал в последний год своей жизни.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.