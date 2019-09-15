Общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить € 441 млн. Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему остаётся нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Реал» на трансферы в этом сезоне может получить € 441 млн

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