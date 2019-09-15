Футбол
Чемпионат«Реал» на трансферы в этом сезоне может получить € 441 млн
Общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить € 441 млн. Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему остаётся нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американское Министерство энергетики готово в случае необходимости задействовать свои нефтяные резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
RT на русском 10:13
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Экономика
В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 13 сентября в 02:20
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты могут вредить сердцу
Пиво вымывает из организма полезные микроэлементы, а колбаса и вовсе содержит канцерогены, которые вредят сердцу.
Московский Комсомолец 02:23
Футбол
Фанаты «Ден Хааг» закидали болельщиков «Фейеноорда» игрушками
В матче шестого тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» фанаты гостей целую минуту кидали мягкие игрушки в направлении маленьких болельщиков соперника.
Metaratings 10:42
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Шоу-бизнес
Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк
Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.
Рамблер 05:23
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Космос
NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций
Американское космическое агентство начинает испытания надувных модулей для космических полетов – первые образцы развернуты в штате Невада.
Экономика сегодня вчера в 03:12
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека.
ТК Звезда 13:28
Политика
Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса
Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 13 сентября в 01:44
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала, за что убили ее гражданского мужа
В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
7Дней.ру 13 сентября в 13:00
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
ТАСС 15:01
Авто
Nissan готовит серийный электрокроссовер к выходу на рынок
Уже в 2021 году на рынок может выйти инновационный кроссовер от Nissan, построенный по мотивам концепта IMx 2017 года.
CarsWeek.ru 13 сентября в 04:10
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Здоровье
Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья
Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости 01:29
Футбол
«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А
Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».
Чемпионат 19:25
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12