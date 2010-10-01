Мадридский клуб, уступивший "ПСЖ" в 1-м туре (0:3), после двух матчей набрал 1 очко и замыкает таблицу в группе A. "Брюгге" после второй ничьей занимает второе место.

😱«Реал» набрал 1 очко в двух матчах ЛЧ и замыкает группу A

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