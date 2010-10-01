Лига чемпионов

Sports.ruSports.ru😱«Реал» набрал 1 очко в двух матчах ЛЧ и замыкает группу A

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрийверс
1 фото
Мадридский клуб, уступивший "ПСЖ" в 1-м туре (0:3), после двух матчей набрал 1 очко и замыкает таблицу в группе A. "Брюгге" после второй ничьей занимает второе место.
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