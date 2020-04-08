Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ru«Реал» намерен частично сократить зарплаты игрокам

Мадридский "Реал" намерен частично сократить зарплаты всем игрокам клуба.
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
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