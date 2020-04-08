Коронавирус
Soccer.ru«Реал» намерен частично сократить зарплаты игрокам
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«Реал» хочет сократить игрокам зарплату на 12%, если сезон доиграют, на 20% – если нет
Sports.ruвчера в 16:06
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Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Кино
Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом
Политика
Путин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Общество
Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса
Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья, пишет The Marker.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Происшествия
Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека
Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Здоровье
Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав
Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Херсонской области из обсерватора сбежали 17 украинцев из Крыма
В Херсонской области 17 граждан Украины, приехавших из Крыма, самовольно покинули центр обсервации, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Общество
Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией
Общество
Скворцова спрогнозировала спад пандемии коронавируса в России
Спад пандемии ожидают в начале июня, сообщает «Nation news».
Космос
БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника
Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Авто
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером
Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis.
Армия и оружие