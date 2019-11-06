Лига чемпионов

NewInformNewInform«Реал» не оставил шансов «Галатасараю», забив 6 безответных мячей в ЛЧ

Убедительную победу со счетом 6:0 одержали хозяева встречи. В составе «сливочных» три мяча забил молодой нападающий Родриго. При этом игрок «Реала» стал самым юным автором хет-трика в рамках ЛЧ после Рауля.
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Родригу: «Это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному»

Спорт-Экспрессвчера в 18:44

Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:58

Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет. Раньше него это делал только Рауль

Sports.ruвчера в 17:09

Карим Бензема — о Родриго: «Мне нравится, когда молодой парень так играет»

Sportbox.RUвчера в 17:25

Родриго: когда играешь рядом с Бензема, всё становится намного легче

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Карим Бензема — о Родриго: «Мне нравится, когда молодой парень так играет»

Матч ТВвчера в 17:25

Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов

Советский спортвчера в 16:08
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Политика

МИД РФ назвал домыслами информацию о российских наемниках в Ливии

Ранее о прибытии в Ливию 200 российских наемников сообщила газета The New York Times.
Коммерсантъ 01:56
Гаджеты

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.
РБК 02:00
Наука

Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей

Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль 05 ноября в 09:15
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество

В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Общество

В WhatsApp появилась полезная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News 01:32
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Авто

Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России

В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 07:22
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Происшествия

Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой

Полицейские задержали собственника иномарки у дома на улице Пионерстроя. Сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Транспорт

Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме

REGNUM 00:22
Происшествия

В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом

Южный Федеральный вчера в 20:43
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.
REGNUM 01:55
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, какая головная боль сигналит о раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость

Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион вчера в 14:21
Общество

Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал на своем сайте первое изображение модели сверхтяжелого военно-транспортного самолета «Слон».
Телеканал 360° вчера в 14:11
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия

В театре Пикадилли в Лондоне во время спектакля обрушился потолок

REGNUM 01:26
Происшествия

МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
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